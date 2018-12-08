أحمد فتحي يكشف عن أول بطولة مطلقة له في "ساعة رضا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان أحمد فتحي، إنه يلعب شخصية "رضا"، في فيلم "ساعة رضا"، موضحًا، أنه يقدم فيه دور البطولة المطلقة لأول مرة.

وأضاف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، للإعلامي عمرو أديب، أن رضا يحب أفضل فتاة في منطقته الشعبية تدرس الهندسة، وخلال الأحداث يجد رضا منبه جده الذي يستطيع أن يعود به للوراء، وهو نفس تيمة آلة الزمن".

وأوضح أحمد فتحي، أنه نضج وبالتالي حصل على البطولة المطلقة، مشيرا إلى أن الأمر بالنسبة له تجربة وكان يتمنى خوضها، وهذا لا يمنع عودته للأدوار الثانية.