شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات بين ديزنى والمخرج كريج جيليسبى لإخراج فيلم Cruella والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت عدة محادثات خلال الأيام الماضية بين شركة ديزنى والمخرج كريج جيليسبي مخرج فيلم I, Tonya لإخراج فيلم الـ Live Action القادم Cruella والذي يركز على شخصية Cruella de Vil التي ظهرت في فيلم 101 Dalmations.

ومن المتوقع أن تقوم ببطولته الممثله إيما ستون، وجدير بالذكر أن الممثلة جلين كلوز قد قامت بتجسيد شخصية Cruella de Vil من قبل في دور مميز بفيلم 101 Dalmations الذى طرح عام 1996، بالإضافة إلى غيرها من الممثلات التي قدمت الدور في غيره من الأفلام.



جلين كلوز

وكانت قد أعلنت ديزنى من قبل عن طرحها نسخة جديد لـ مجموعة من الأفلام الأنيمشن على طريقة اللايف أكشن، ومنها فيلم The Lion King الذى طرحته شركة ديزنى فى 1994، ومن المقرر طرح النسخة الجديدة من الفيلم يوم 19 يوليو من العام المقبل The Lion King، وفيلم Dumbo الذى طرحته ديزنى لأول مرة عام 1941، ومن المقرر أن تعيد الشركة طرحه فى نسخة جديدة يوم 29 مارس من العام المقبل.

وفيلم Aladdin الذى طرحت الشركة فى 1992 فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح النسخة الجديدة منه فى 24 مايو من العام المقبل، وأخيرا الجزء الرابع من سلسلة أفلام Toy Story الذى طرحته الشركة فى 1995، ومن المقرر عرض النسخة الجديدة من الفيلم فى 21 يونيو من العام المقبل، وغيرها.