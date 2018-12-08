شكرا لقرائتكم خبر عن "السلطانة هيام" تزور محمد إمام فى كواليس فيلم لص بغداد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد إمام، عن زيارة النجمة الشهيرة مريم أوزرلى، لكواليس فيلم لص بغداد خلال التصوير.





ونشر محمد إمام، صوراً تجمعه مع النجمه مريم أوزرلى والتى لعبت دور السلطانة هيام فى مسلسل حريم السلطان، وعلق قائلاً:"سعيد بزيارة صديقتى النجمة الجميلة مريم أوزرلى ليا أثناء تصوير فيلم لص بغداد".





وكان قد صور النجم محمد إمام عددا من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، داخل متحف فى القناطر الخيرية، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.