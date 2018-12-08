شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بحثه عن فتاة تشاركه "هوجان".. يسرا اللوزى ودرة يتقدمن للبطولة أمام محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما وضع الفنان محمد إمام مواصفات للفتاة التى تشاركه البطولة فى مسلسله الجديد "هوجان"، فاجأت الفنانات يسرا اللوزى ودرة وريم مصطفى بطلبهم مشاركة إمام فى البطولة.

ويبحث النجم محمد إمام عن فتاة لتشارك فى دور رئيسى ضمن أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "هوجان"، وكشف عن مواصفاتها بأن تكون جميلة فى المرحلة العمرية من 20 إلى 25 تجيد اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.





وكان من أبرز المتقدمات الفنانات يسرا اللوزى التى قالت: "طب أنفع أنا يا محمد؟ بس أنا فوق السن من 30 إلى 35.. ينفع ولا مايكلش معاك"، ليرد عليها إمام: "ده أنا أظبط الدور مخصوص عشانك، بس باشا مصر يزعل" فى إشارة إلى أمير كرارة ومسلسل كلبش 3.

ودخلت على نفس الخط الفنانة التونسية درة، قائلة: "أنا كمان يا يسرا عندى المواصفات لكن فوق السن، ربنا يوفقك"، ليرد إمام: "تنورى أى عمل يا درة، ربنا يخليكى يا حبيبتى"، كما سألت الفنانة الشابة ريم مصطفى إمام، ساخرة: "مينفعش أنا".

وكان محمد إمام أعلن عن مسلسله لرمضان 2019 الذي يحمل اسم "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة "سينرجى"، ويشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ويتم الإعلان عن باقى الأبطال الأيام القليل المقبلة.