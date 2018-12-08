النشرة الفنية| إصابة ياسمين صبري بالحمى وشقيقة إليسا بالسرطان ومفاجآت "جولدن جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس الجمعة، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بإصابة شقيقة إليسا بسرطان الثدي، وإصابة ياسمين صبري بالحمى، وتكريم تامر حسني في حفل نجم العرب، وتسريب فيديو فاضح لمطربة جزائرية وغيرها من الأخبار، وإليكم تفاصيل ما تم نشره...

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