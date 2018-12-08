محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب:

يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية.

في النشرة التالية نقدم مجموعة متنوعة من أخبار انطونيو بانديراس، بيلا حديد، صوفي ترنر، شاروخان، جيسون موموا، جوين ستيفاني، وآخرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة هوليوود| "شاروخان" يشكر الجمهور العماني وقُبلة بيلا حديد لوالدها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .