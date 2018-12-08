ياسمين عبدالعزيز تستعد للكريسماس و"مكي" جوار كلبه.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم في التقرير التالي أبرز 10 من هذه اللقطات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أحمد مكي مع كلبه

نشر الفنان أحمد حلمي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها مع كلبه، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي مكي على حسابه.

أسماء أبو اليزيد مع تامر محسن

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها مع المخرج تامر محسن.

سمية الخشاب مع أحمد سعد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان أحمد سعد داخل أحد المطارات، ولاقت الصورة اعجاب متابعي سمية على حسابها.

عمرو سلامة بنظارة جديدة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام"، وظهر خلالها مرتدياً نظارة جديدة ولاقت الصورة إعجاب متابعي عمرو على حسابه.

أحمد حلمي يداعب جمهوره بصورة جديدة

نشرت الفنان أحمد حلمي صورة جديدة له نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وداعب حلمي جمهورها خلالها قائلاً "دي نظارة واحد صاحبي، أضرب عليها ولا أرجعهاله".

محمد كريم في دبي

نشر الفنان محمد كريم صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها بمدينة دبي حيث التقط عددًا من الصور التذكارية التي لاقت إعجاب متابعي محمد كريم على حسابه.

محمد لطفي مع أحمد فهمي في لبنان

نشر الفنان محمد لطفي صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر رفقته الفنان أحمد فهمي ورامز أمير خلال تواجدهم في لبنان.

محمد ممدوح ضمن شخصيات لعبة "Pubg"

نشر الفنان محمد ممدوح صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها كأحد شخصيات لعبة "Pubg" العالمية، ولاقت الصورة إعجاب متابعي محمد ممدوح على حسابه.

نرمين الفقي في كواليس "أبو العروسة 2"

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بكواليس الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة 2" وسط عدد من فريق عمل المسلسل.

ياسمين عبدالعزيز تستعد لاحتفالات الكريسماس

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله وبجانبها شجرة الكريسماس استعداداً لاحتفالات خلال الشهر الجاري، وعلقت بقولها "أحلي شجرة كريسماس دى ولا ايه؟".