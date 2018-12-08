السلطانة هويام تزور محمد إمام في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك" صور للفنانة "مريم أوزرلي"، المعروفة بالوطن العربي بـ"السلطانة هويام" أثناء زيارتها في كواليس فيلم " لص بغداد" الذي يقوم بتصويره حاليا. وعلق "إمام" على الصور قائلًا:"سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي لي أثناء تصوير فيلم لص بغداد". يُذكر أن اَخر أفلام محمد إمام كان فيلم "ليلة وهنا وسرور"، والذي عُرض في سباق موسم عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات وصلت لـ 37 مليون جنيه.



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