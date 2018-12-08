كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي لفيلم المغامرة “Avengers: Endgame”

متابعة-سنيار: بعد فترة انتظار مكثفة منذ فيلم Avengers: Infinity War في نيسان (أبريل)، كشفت Marvel Studios أخيراً النقاب عن العنوان والمقطع الدعائي الأول لـ Avengers 4، والذي يُعرف الآن باسم Avengers: Endgame!

يضم الفيلم كلا من “روبرت دوني جونيور”، كريس إيفانز، ومارك روفالو، وسكارليت يوهانسون، وكريس هيمسوورث، وتوم هيدلستون، وأنثوني ماكي، وبول بيتاني، وإليزابيث أولسون، وجيريمي رينر، وتشادويك بوسمان، وسيباستيان ستان. دون تشيدل، كريس برا ، ديف باوتيستا، زوي سالدانا، بوم كليمنتي ، بنديكت كومبرباتش، بينيديكت وونغ، شون جون، توم هولاند، بول رود، جون فافرو، بري لارسون، كارين جيلان، غوينيث بالترو، إيفانجلين ليلي، كاثرين لانغفورد وجوش برولين.

فيلم “Avengers: Endgame” من إخراج الأخوين Russo، وسيصل إلى دور العرض في أبريل 2019.