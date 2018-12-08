شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسار إجبارى تحتفل بألبومها الجديد فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فاكرة أما كنا ساعات نلف ساعات نطوف، نحكى الحكاوى بالألوف وماننسهاش"، اختارت فرقة مسار إجبارى هذه الكلمات من أغنيتها الرومانسية الأجدد لتكون افتتاحية حفلتها الغنائية على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.



حفل مسار إجبارى فى مكتبة الإسكندرية

حفل أعاد الحنين لذكريات أعضاء الفرقة السكندرية الشهيرة لأول حفل قدمته على نفس المسرح منذ 12 عاما، واعتادت من حينها أن يكون بداية كل نجاح يحققونه وأول إطلالة لكل ألبوم جديد يصدرونه، عبر توليفة موسيقية استمرت على مدار 3 ساعات متواصلة.



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية

15 أغنية ارتكزت خلالها مسار إجبارى على تقديم كل أغنيات الألبوم الجديد لأول مرة لايف، منها "مساومات، صياد، مطلوب حبيب"، مع مفاجأة الجمهور بمشاركة ثنائى فرقة MTM تاكى ومايكى فى تأدية ديو أغنية "كائن فضائي"، مع مزج التوليفة بمزيج من أغانيها القديمة مثل "بقيت حاوى" و"كانت هتفرق"، واختتامها برائعة "نهايات الحكاوى" بكلماتها المؤثرة 'أشكر جروح من غيرها ما كنت زمانى فى مكانى، عجبى على نهاية طريق يبدأ طريق تانى".



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية

وجاء سر اختيار الفرقة اسم "الألبوم" تماشيًا مع حملة "الألبوم فين يا مسار" التى أطلقها الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا خلال الأسابيع الماضية، بعد طول انتظار وصل لحد فقدان الأمل والملل أحيانًا لإطلاق ألبومها الثالث، الذي بدأت الإعلان عن قرب ظهوره منذ قرابة السنة، ويعيدها للساحة بعد غياب 3 سنوات عن ألبومها الأخير "تقع وتقوم"، لتقرر الفرقة أخيرًا الخروج عن صمتها ومشاركة "التريند" على مواقع السوشيال ميديا، بإطلاق صور وبوستات غامضة تبشر بقر ظهوره رسميًا، حتى كشفت عنه منذ أيام بإطلاق أغانيه عبر منصة "أنغامي" وتبعته بإعادة إطلاقه مصورًا على اليوتيوب، واختارت عنوانه كنوع من التماشى مع مسمى التريند نفسه "الألبوم فين".



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية



حفل مسار اجبارى فى مكتبة الإسكندرية