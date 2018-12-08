شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور تكشف عن طبيعة دورها فى "حب إيه" مع رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة رانيا منصور مؤخراً من تصوير دورها فى الفيلم القصير "حب ايه" مع النجمة رانيا يوسف وإخراج رضا عبد القادر والمقرر مشاركته فى أكثر من مهرجان سينمائى خلال الفترة المقبلة ، حيث صورت رانيا كافة مشاهدها فى يومين فقط من ضمن 4 أيام مدة تصوير الفيلم بالكامل.



الفنانة رانيا منصور

وقالت رانيا لـ"الخليج 365" إنها تحمست للتجربة بشكل كبير بعد مشاهدها أكثر من فيلم قصير فى المهرجانات الأخيرة، وقررت تقديمها مشيرة إلى موضوع الفيلم يدور حول حول عائلة مصرية مكونة من عدة أشخاص تربطهم صلة قرابة يلتقون بعد 10 سنوات من الابتعاد عن بعض ويجدون أنفسهم مختلفين فكريا عن السابق، لافتة أنها تجسد شخصية فريدة التى لم يتغير تفكيرها وطلبت وسطية غير متطرفة لأى أفكار دينية.



رانيا منصور

يذكر أن الفيلم من بطولة رانيا يوسف، هبة مجدي، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، هبة خيال والفيلم من إخراج رضا عبدالرازق الذى عمل مساعد مخرج فى أكثر من مسلسل وفيلم فى السنوات الماضية، وتأليف رانيا البشبيشي.

وظهرت رانيا فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، حنان مطاوع، دياب، أحمد سعيد عبد الغنى، رانيا منصور، محمد كيلانى، ومحمد دشوقى، والطفلة جومانا فؤاد - ابنة الفنانة لقاء سويدان، وهلا السعيد ومها نصار، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسى وتم عرض العمل بشكل حصرى على قناة الحياة.



الفنانة رانيا منصور



رانيا منصور



رانيا منصور