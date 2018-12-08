شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تورتة عيد ميلاد شريهان.. وماذا قالت لجمهورها؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شريهان، رسالة إلى جمهورها الذى احتفى بعيد ميلادها الـ 45، على مدار اليومين الماضيين، معبرة عن سعادتها بكلماتهم الرقيقية.

وقالت شريهان:"لأ أنا مش مبسوطة !! .. أنا أعظم إنسانة بحبكم .. من إمبارح وأنا بدور على كلمات ومعاني حب وشكر جديده وتليق بكم "متلخبطه" وحقيقي حبكم حياة".



شريهان

ونشرت الفنان شريهان، صورة لتورتة عيد ميلادها عبر حسابها على انستجرام، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.



تورتة عيد ميلاد شريهان

تمتلك الفنانة الاستعراضية شريهان تاريخ فنى حافل، حيث درست فى الرابعة من عمرها الرقص التعبيرى فى باريس، وشاركت فى العديد من الأفلام والمسلسلات والفوازير، أبرزها العذراء والشعر الأبيض خلى بالك من عقلك، قفص الحريم و الطوق والأسورة ومسرحيات سك على بناتك ، شارع محمد على، وفوازير ألف ليلة وليلة وفوازير حول العالم وحاجات ومحتاجات.