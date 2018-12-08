صورة.. ياسمين صبري تعلن عن إصابتها بالحمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلن بها إصابتها بالحمى .

وغردت ياسمين صبري قائلة:"رحلة 10 ساعات، و أصبت بالحمى". يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري قضت الفترة الماضية في كوريا الجنوبية بمدينة "سول"، لمتابعة الحملة التسويقية الخاصة بإطلاق عدسات لاصقة تحمل اسمها .

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