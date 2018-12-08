لأول مرة.. إليسا تكشف عن إصابة شقيقتها بـ"سرطان الثدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجمة اللبنانية إليسا خلال مشاركتها في ندوة بعنوان "نساء في الخطوط الأمامية" بالأردن، وكشف إليسا لأول مرة خلال الندوة إصابة شقيقتها بمرض السرطان، وأنها قامت بتصوير كليبها "إلى كل اللي بيحبوني" بسببها.

ولاقت إليسا ترحاب المئات من الجمهور الأردني الذي حرص على تحية إليسا لهزميتها مرض السرطان التي تعافت منه مؤخراً، وأشارت إليسا خلال حديثها أن شقيقتها بادرت بالفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي بعد أن ظهر لديها، وقالت إليسا انها لم تعلن عن هذا الخبر للإعلام سابقاً حرصاً منها على شفاء شقيقتها.

يُذكر أن إليسا أصابت جمهورها بصدمة بعد أن كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، ولكنا نجحت في محاربة المرض والشفاء منه.