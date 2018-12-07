نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 15 دقيقة مضت التعليقات على عاصي الحلاني يشعل أجواء القرية العالمية بحضور الآلاف – بالصور مغلقة

متابعة الخليج 365: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا ضخمًا في القرية العالمية بمدينة دبي مساء 7 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنايته القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور الإماراتي والجاليات المقيمة، فردّد الجميع معه الكلمات بمرح وسعادة.

وفي نهاية الحفل شكر عاصي الحلاني جمهوره، وأعرب عن سعادته بلقائهم، كما شكرهم على الترحاب، والتفاعل مع كل أغانيه.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.