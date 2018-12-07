انت الان تتابع تفاصيل خبر فنانو روسيا يشنون حرباً على الأفلام الأجنبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - دعا فنانو السينما الروسية إلى فرض قيود صارمة على عرض الأفلام السينمائية التابعة للدول التي تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس اتحاد فناني السينما الروسية، نيكيتا ميخالكوف، في كلمة له نقلتها وكالة "إيتار تاس" الحكومية، اليوم الخميس، أن الأفلام الأجنبية التي تُعرض محلياً تجني مليارات الدولارات من أموال الشعب الروسي، لذا يجب وقفها.

وقال ميخالكوف: "تلك الأموال يتم جمعها، ولا يزال الغرب يعلن ضرورة مواصلة سياسة العقوبات الموجّهة ضد روسيا".

وأضاف: "استمرار عرض الأفلام الأجنبية وجني الأموال لصالحهم يعني أننا نستمر في منح الأموال لأولئك الذين لا يحترموننا، وذلك ظلم لصناعة السينما الروسية".

وكان وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قد شدّد في وقت سابق على ضرورة فرض إجراءات لحماية السينما الروسية.

من جانبه دعا مدير كبرى الاستوديوهات الروسية "موس فيلم"، كارين شاه نازاروف، أيضاً إلى فرض قيود على عرض الأفلام الأمريكية في دور السينما الروسية.