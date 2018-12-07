انت الان تتابع تفاصيل خبر بانكسي "المجهول" غاضب بسبب تنظيم معارض دون موافقته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - افتتح في العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الخميس، معرض فني للرسام البريطاني الشهير بانكس دون الحصول على موافقته، تحت عنوان "عبقريّ أم مخرّب؟"، بعد أيام من نجاح معرض آخر في موسكو وسان بطرسبورغ حيث زاره نصف مليون شخص.

ويعرض المعرض سبعون عملاً فنياً للغامض بانكسي، ويستمر حتى العاشر من مارس القادم وفق مؤسسة "سولد آوت" المنظّمة له.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مفوّض المعرض ألكسندر ناشكيبيا أن بانكسي "يشكّل ظاهرة، وهو أحد الفنانين الأهم والأكثر بريقاً في زمننا".

يشار إلى أن هوية هذا الفنان غير معروفة منذ بدأ برسم أعماله في شوارع العالم المختلفة في التسعينيات.

ويوثق بانكسي أعماله من خلال حساب له في موقع "إنستغرام" يتابعه خمسة ملايين شخص وموقع إلكتروني، ولكنه يمتنع عن الكلام.

ومؤخراً أعرب بانكسي عن دهشته من إقامة المعرض في موسكو، ونشر على موقع " إنستغرام" صورة لمحادثة مع شخص أرسل له صورة اللافتة الإعلانية للمعرض، وأجاب فيها "ما هذا؟"، فأخبره المُرسِل أنه معرض لأعماله تباع تذكرة الدخول إليه بعشرين جنيهاً إسترلينياً (22 يورو)، فأعرب الفنان عن استيائه.

ويعد بانكسي أحد المناصرين لحقوق الفلسطينيين، إذ زار قطاع غزة ورسم عدة لوحات فنية على جدران البيوت المهدمة من جراء القصف الإسرائيلي، ولم يظهر حينها.