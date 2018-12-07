انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر.. ضجة إثر تصوير لقطات إباحية فوق "خوفو" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - أثارت صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائحين أجنبيين يمارسان أفعالاً منافية للأخلاق فوق سطح هرم "خوفو" بمحافظة الجيزة، ضجة في مصر.

وقبل يومين، نشر مصور دنماركي شاب يدعى "أندرياس هيفيد" مقطعاً مصوراً وصفته وسائل إعلام محلية بـ"الإباحي" مع صديقته أعلى "خوفو"، عبر حساباته بمواقع التواصل، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وذكر المصور الدنماركي عبر حسابه بموقع "يوتيوب" أن "الفيديو جرى تصويره الشهر الماضي"، مشيراً إلى أنه "لم يقم بالتصوير لحظة تسلله وصديقته حول موقع الأهرامات خوفاً من أن يراهما الحراس".

ويعتذر "الخليج 365" عن نشر تعليقات الجمهور المصري؛ نظراً لأنها تتضمن بعض الصور التي التقطها المصور الدنماركي فوق سطح أعلى الأهرامات الثلاثة.

وفي إطار دود الفعل المصرية، أعلنت السلطات اليوم الجمعة، التحقيق في تصوير ما أسمته "الفيلم"، وقالت وزارة الآثار في بيان، إن وزيرها خالد العناني أحال مذكرة للنائب العام نبيل صادق للتحقيق في الواقعة.

ويحظر قانون حماية الآثار بمصر تسلق أهرامات الجيزة الثلاثة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، ومن ضمنها هرم "خوفو" الذي بُني في عهد فرعون مصري يحمل الاسم نفسه بين عامي (2509 -2483 ق.م).