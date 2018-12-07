انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: الـ"دبّور" يكشف تفاصيل مؤثّرة عن مرضه النادر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - تحدّث الفنان المصري أحمد مكي، خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الخميس، عن أصعب اللحظات التي مرت عليه خلال فترة مرضه النادر والدروس التي تعلّمها منه.

وقال مكّي، المعروف بتجسيده لدور "دبّور" بأحد الأفلام المصرية، إن الدرس الأساسي الذي تعلمه من مرضه هو "الإحساس بالنعمة وعدم التعود على أنها شيء طبيعي"، لافتاً إلى أنه لم يكن يستطيع أن يشرب ولا يأكل أو يحضن أو يقبل ابنه بسبب مرضه.

وأوضح أن الفيروس الغامض الذي أصابه في الطحال كان بسبب تبادله زجاجات مياه كانت كلها تشبه بعضها مع زملائه في أحد الأماكن التي كان يلعب فيها رياضة الملاكمة، مشيراً إلى أنه ظل يتلقّى العلاج شهراً ونصفاً بالخطأ، في وقت كان من المفترض أن يعالج 4 شهور فقط؛ ولكن التشخيص الخاطئ للمرض جعله ينتقل إلى أجزاء أخرى من جسده، وأطال فترة العلاج، مؤكداً أنه شعر بإصابته بمرض خبيث، قبل أن يصارحه الطبيب بالمرض وبأنه ليس له علاج.

الممثل المصري المعروف لفت إلى أن هذا الطبيب قام بتهيئته نفسياً، وأخبره بإصابته بفيروس نادر، وقدم له عدداً من النصائح حتى يتفادى مضاعفات المرض، موضحاً أن شفاءه من المرض استمر عاماً كاملاً.

وأردف: "كنت أشعر بألم رهيب أثناء شرب أي شيء، وكنت أنام نحوالي 18 ساعة.. ولكنني استفدت من المرض في عدد من الأشياء، على غرار الامتناع عن التدخين خصوصاً، التدخين أتعبني لدرجة أنني أوقفت التصوير أكثر من مرة بسببه".