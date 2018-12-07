انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة لـ"آينشتاين" تُباع بنحو 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:23 مساءً - بيعت رسالة خطّها بيده عالم الفيزياء الألماني، ألبرت آينشتاين، في مدينة نيويورك، بنحو 3 ملايين دولار، خلال مزاد نظّمته دار "كريستيز".

وأعلنت دار كريستيز للمزاد في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، أن الرسالة التي حملت اسم "رسالة الله" بيعت بسعر 2.89 مليون دولار.

وهذا الرقم يزيد مرّتين تقريباً على السعر الذي كان متوقّعاً، كما أنه سعر قياسي لرسالة كتبها آينشتاين الحائز على جائزة نوبل للفيزياء عام 1921.

وبحسب "فرانس برس"، فإن السعر كان أعلى من التقديرات التي راوحت بين مليون دولار ومليون ونصف.

وفي مارس 2002، بيعت رسالة وجّهها آينشتاين للرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، يحذّره فيها من نية ألمانيا صنع القنبلة الذرّية، بسعر 2.1 مليون دولار.

أما في الرسالة التي بيعت أمس، وتعود للعام 1954، والمكتوبة بالألمانية وموجّهة إلى الفيلسوف إريك غوتكيند، فيقول آينشتاين إنه غير مؤمن.