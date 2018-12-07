شكرا لقرائتكم خبر عن ضايعين تكنولوجيا.. فنانو هوليود يكرهون السوشيال ميديا.. أشهرهم جوليا روبرتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من النادر جدا أن تجد هذه الأيام أشخاصا لا يستخدمون السوشيال ميديا على الإطلاق ولا يحبونها، بالإضافة إلى أنهم لا يمتلكون أى حسابات شخصية عبر مواقعها المختلفة، ولكن المفارقة الغريبة أن نجد من بين هؤلاء مشاهير هوليود فى حين أن الكثير منهم يعتمد على السوشيال ميديا فى الإبقاء تحت الأضواء، تعرف على هؤلاء وعلى السبب وراء بعدهم عن السوشيال ميديا.



ساندرا بولوك

1.ساندرا بولوك:

تتصدر القائمة النجمة العالمية ساندرا بولوك والتى ليس لديها أى حساب على مواقع التواصل الإجتماعى وصرحت لمجلة UK The Times وقالت: "لن أصور نفسى سيلفى لمجرد جمع المتابعين، لن أفعل شىء لا أشعر به".



سكارليت جوهانسن

2.سكارليت جوهانسن:

بالرغم من محبيها حول العالم إلا أن سكارليت جوهانسن ليس لديها أى حساب على أى موقع تواصل اجتماعى مثل تويتر وفيسبوك ،وأضافت أنها تفضل أن تفكر فى تفاصيل حياتها وتستمتع بها بعيداً عن مشاركة تلك التفاصيل مع العالم أجمع.



جينيفر جارنر

3.جينيفر جارنر:

"لا أريد أى مشاكل أو انتقادات توجه لى ولا لعائلتى لذلك أنا مبتعدة تماماً على وسائل التواصل الاجتماعى ولن أضع ما يريده الجماهير لمجرد أنهم يريدون هذا"، هكذا قالت النجمة جينيفر جارنر بمجلة People.



كريستين سيتوارت

4.كريستين سيتوارت:

نجمة سلسلة أفلام Twilight تكره مواقع التواصل الإجتماعى وتعتقد أن الأمر مزعج كثيراً وقالت: "كل الأشخاص الآن يبتاعون كاميرات ويصورون وكل حياتهم أصبحت على مرمى ومسمع من الجميع، وهذا أمر مزعج".