شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى مريضة بعد 10 ساعات طيران خلال سفرها كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة ياسمين صبرى بارتفاع درجة الحرارة، بعد رحلتها الشاقة إلى كوريا الجنوبية، حيث قضت ما يقارب 10 ساعات طيران، وسط العديد من الدعوات من جمهورها على السوشيال ميديا.

ياسمين صبرى، نشرت صورة لها عبر تويتر، وتبدو عليها علامات المرض، قائلة:"بعد 10 ساعات طيران ..أصيبت بالحمى".



ياسمين صبرى

وكانت الفنانة ياسمين صبرى، قد عادت إلى السوشيال ميديا بعد انقطاع مدة تصل إلى 10 أيام، وأكدت بعدها أنها فى زيارة إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل ، لتعود به للدراما بعد غيابها رمضان الماضى، حيث اكتفت هذا العام بتقديم فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام فى عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان فى عيد الأضحى.