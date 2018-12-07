شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أصالة تتحدى برودة الجو على مسرح الماركيه بأغنية "مين فين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة أصالة رغم برودة الجو، على تقديم حفل غنائى على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس. وقدمت من خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أغنياتها التى تفاعل معها الجمهور منذ انطلاق الحفل.

كما حيت أصالة الجمهور بالمسرح، وقالت "أن كل الأغنيات التى يحبونها سيسمعونها الليلة".

وقدمت أصالة 15 أغنية خلال الحفل،"خانة الذكريات، بعدك عنى، شاغل بالى، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، وسؤال بسيط".

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