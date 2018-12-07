بعد تسريب فيديو فاضح لها.. مطربة جزائرية: "فضحتوني وقتلتوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت المطربة الجزائرية، صباح، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وجهت خلاله رسالة لجمهورها ومتابعيها بعدم نشر فيديو فاضح لها تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت صباح وهي تبكي وترجو الجمهور بالكف عن تداول الفيديو الفاضح. وكشفت عن شخصية الشخص الذي سرب الفيديو، وهو صاحب محل تليفونات كانت قد أرسلت له الهاتف لإصلاحه، وهو الآن هارب من العدالة، ولكنها فوجئت بتداول الفيديو لها وهي تستحم، وعلقت صباح بالفيديو وهي تجهش بالبكاء قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل، فضحتوني وقتلتوني".

ولاقى الفيديو انقساماً بين مؤيد ومعارض منهم من تعاطف معها ومنهم من هاجمها.