بيونسيه "حلاقة" وذا روك "غاسل صحون".. مهن نجوم هوليوود قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: يتسائل البعض حول بدايات نجوم ونجمات هوليوود، حيث يظن الملايين من الجمهور والمتابعين أن الكثير منهم ولدوا وفي فمهم "ملعقة ذهب" كما يقال، ولكن في الحقيقة الأمر مغاير تماماً، وهناك عدد كبير من المشاهير لم يحققوا هذه الشهرة الا بعد رحلة صعبة مع المعانأة . وإليكم 10 مهن للنجوم قبل الشهرة:

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