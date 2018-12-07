الفن في أسبوع| وفاة شاعر غنائي وخطوبة ابنة طلعت زكريا وتعليق طليق رانيا يوسف بعد أزمة الفستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، خلال هذا الأسبوع عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنان محمد رمضان، والحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين ووصول "السلطان سليمان" للمشاركة في فيلم أمير كرارة الجديد، ووفاة الشاعر الغنائي حمدي عيد.. وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أحداث الفن في أسبوع.

زفاف بريانكا شوبرا ونيك جونز

نشرت النجمة العالمية بريانكا شوبرا عددًا من الصور الخاصة بحفل زفافها على خطيبها النجم الأمريكي نيك جونز عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والذي تقام فعالياته في الهند وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء .. وإليكم التفاصيل.

إيناس عز الدين تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية..(صورة)

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل مغادرتها مستشفى الجلاء العسكري بعد إجراء عملية جراحية في ذراعها.. وإليكم التفاصيل.

وفاة الشاعر الغنائي حمدي عيد

رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، الشاعر الغنائي حمدي عيد، بعد صراع مع المرض.. وإليكم التفاصيل.

بعد إجرائه جراحة بالمعدة.. نجل الفنان أحمد ماهر يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان محمد أحمد ماهر،عن تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان أحمد ماهر وذلك بعد إجراء عملية جراحية.. وإليكم التفاصيل.

بالصور| ابنة طلعت زكريا تحتفل بخطوبتها

نشر عمر طلعت زكريا شقيق الفنانة إيمي عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" فيديو من حفل خطوبة شقيقته، والذي أقيم مساء الجمعة الماضي بمنزل العائلة.. وإليكم التفاصيل.

فيديو| بعد غياب.. اَمال ماهر تطرح "تيزر" ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اَمال ماهر، عن قرب طرح ألبومها الجديد "أصل الإحساس"، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر". وإليكم تيزر الألبوم.

أول تعليق من طليق رانيا يوسف بعد أزمة فستانها الأخيرة

علق رجل الأعمال طارق عزب، طليق رانيا يوسف السابق، على تراجع المحامي سمير صبري عن مقاضاتها، بعد أزمة فستانها الأخيرة، وذلك في أول تعليق له بعد الأزمة.. وإليكم التفاصيل.

بالصور- أمير كرارة ووليد منصور يحتفلان بوصول خالد أرجنش إلى مصر

احتفل الفنان أمير كرارة والمنتج وليد منصور، بوصول الممثل التركي خالد أرجنش المعروف في الوطن العربي باسم السلطان سليمان، نسبة لدوره في مسلسله الشهير "حريم السلطان". . وإليكم التفاصيل.

محمد رمضان ينشر صورته بعقد مسلسل رمضان 2019

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحمل ظرفًا في يده.. وإليكم التفاصيل.

أحمد زاهر يكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة

كشف الفنان أحمد زاهر، إنه بحالة صحية جيدة، بعدما أجرى عملية جراحية في قدمه، عقب سقوطه على المسرح أثناء تقديمه للفنان تامر حسني في حفله الغنائي بكايرو فيستفال.. وإليكم التفاصيل.

ء"أؤكد تمسكي بالقيم والأخلاق".. رانيا يوسف تُعلق على فستانها بمهرجان القاهرة

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتوقع أن يُثير الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي "كل هذا الغضب".. وإليكم التفاصيل.