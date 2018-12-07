نبيل الحلفاوي يبحث عن سبب تغير سلوك التشجيع من المتعة للكراهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يتساءل فيها عن التغيرات التي أصابت لعبة كرة القدم في مصر.

وكتب الحلفاوي:"تحويل تشجيع فرق كرة القدم من مصدر للترفيه والمتعة والمشاكسات المقبولة بين المشجعين إلى مصانع للضغينة والبغضاء والتعديات اللفظية المشحونة بالكراهية غير المبررة.. هل هي تغيرات اجتماعية عنيفة أم هي مقصودة من عناصر تسعى للهدم تحت قناع الانتماء الكروي؟".

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي من أكثر الفنانين في الوسط الفني اهتماما بكرة القدم، وهو معروف بتشجيعه للنادي الأهلي.