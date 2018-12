تعرفوا على الألعاب الجديدة في The Game Awards 2018 وقائمة الفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:02 مساءً - انتهى حفل جوائز الألعاب “The Game Awards 2018” الذي أقيم في الولايات المتحدة، حيث تم استعراض العديد من الألعاب الجديدة.



ومن الألعاب التي تم استعراضها لعبة “11 Motral Kombat” التي طورها أستوديو “Nether Realm“ لتصدر في الـ23 من أبريل عام 2019.

ولعبة “ Rage 2“ ذات العالم المفتوح التي تدور قصتها بعد مرور 30 عاما على أحداث الجزء الأول بعد أن حل الخراب وستصدر في الـ14 من مايو عام 2019.



كما تم عرض لعبة “Devil May Cry 5” التي أصبحت النسخة التجريبية منها متوفرة على جهاز اكس بوكس ون على أن تصدر في الـ8 من مارس عام 2019.

وعرضت لعبة “Crash” للسيارات لتحمل اسم “Crash Ream Racing Nitro-Fueled” وهي “ريماستر” للجزء الذي صدر على جهاز “PS1“، إضافة إلى التحديث الجديد للعبة “Far Cry New Dawn” الذي سيصدر في فبراير عام 2019.



أما في ما يتعلق لائحة الفائزين في حفل The Game“ Awards” فهذه هي القائمة:

لعبة العام / أفضل توجه فني / أفضل لعبة أكشن مغامرة

God of War



أفضل لعبة مستمرة بنجاح / أفضل لعبة جماعية عبر الشبكة

Fortnite





أفضل سرد قصصي وأفضل تصميم صوتي

Red Dead Redemption 2





أفضل أداء لشخصية رئيسية

روجير كلارك في دور آرثر مورجان من Red Dead Redemption 2





أفضل لعبة ذات تأثير واضح / أفضل لعبة مستقلة

Celeste

أفضل لعبة مستقلة تظهر لأول مرة

The Messenger





أفضل لعبة للهواتف الذكية

Florence





أفضل لعبة واقع إفتراضي

ASTRO BOT Rescue Mission





أفضل لعبة أكشن

Dead Cells



أفضل لعبة أر بي جي

Monster Hunter: World



أفضل لعبة قتالية

Dragon Ball FighterZ



أفضل لعبة عائلية

Overcooked 2



أفضل لعبة استراتيجية

Into the Breach



أفضل لعبة رياضية / سباقات

Forza Horizon 4