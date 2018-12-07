تعرفوا على الألعاب الجديدة في The Game Awards 2018 وقائمة الفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:02 مساءً - انتهى حفل جوائز الألعاب “The Game Awards 2018” الذي أقيم في الولايات المتحدة، حيث تم استعراض العديد من الألعاب الجديدة.
ومن الألعاب التي تم استعراضها لعبة “11 Motral Kombat” التي طورها أستوديو “Nether Realm“ لتصدر في الـ23 من أبريل عام 2019.
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ولعبة “ Rage 2“ ذات العالم المفتوح التي تدور قصتها بعد مرور 30 عاما على أحداث الجزء الأول بعد أن حل الخراب وستصدر في الـ14 من مايو عام 2019.
كما تم عرض لعبة “Devil May Cry 5” التي أصبحت النسخة التجريبية منها متوفرة على جهاز اكس بوكس ون على أن تصدر في الـ8 من مارس عام 2019.
وعرضت لعبة “Crash” للسيارات لتحمل اسم “Crash Ream Racing Nitro-Fueled” وهي “ريماستر” للجزء الذي صدر على جهاز “PS1“، إضافة إلى التحديث الجديد للعبة “Far Cry New Dawn” الذي سيصدر في فبراير عام 2019.
أما في ما يتعلق لائحة الفائزين في حفل The Game“ Awards” فهذه هي القائمة:
لعبة العام / أفضل توجه فني / أفضل لعبة أكشن مغامرة
God of War
أفضل لعبة مستمرة بنجاح / أفضل لعبة جماعية عبر الشبكة
Fortnite
أفضل سرد قصصي وأفضل تصميم صوتي
Red Dead Redemption 2
أفضل أداء لشخصية رئيسية
روجير كلارك في دور آرثر مورجان من Red Dead Redemption 2
أفضل لعبة ذات تأثير واضح / أفضل لعبة مستقلة
Celeste
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The Messenger
أفضل لعبة للهواتف الذكية
Florence
أفضل لعبة واقع إفتراضي
ASTRO BOT Rescue Mission
أفضل لعبة أكشن
Dead Cells
أفضل لعبة أر بي جي
Monster Hunter: World
أفضل لعبة قتالية
Dragon Ball FighterZ
أفضل لعبة عائلية
Overcooked 2
أفضل لعبة استراتيجية
Into the Breach
أفضل لعبة رياضية / سباقات
Forza Horizon 4
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