"طريق الأمل" جديد الإعلامي ريكاردو كرم للعام 2019.. وهذه تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:02 مساءً - تصنّف البرامج التي يعدّها وينتجها ويقدمها الإعلامي ريكاردو كرم من خلال شركته "ر. ك للانتاج" بالنوعية الجيدة والتي تنجح في مزج الثقافة والعبر الإنسانية ورسائل الحياة في قالب واحد ممتع ومحفز لعدد كبير من المشاهدين.

هذه النوعية سبق أن تعرفنا إليها سابقاً من خلال لقاءات خاصة ووثائقيات مع شخصيات عالمية استثنائية مثل الدالاي لاما وبيل غيتس والتينور لوتشيانو بافاروتي والمصمم فالنتينو والنجمة سيلين ديون والملكة نور الحسين والمهندسة المعمارية زهاء حديد وغيرهم، ونتابعها اليوم من خلال مجموعة برامج تطلقها الشركة تباعاً كما علمنا. أولها برنامج "وجوه المدينة" الذي انطلق في حلّة جديدة في بداية شهر اكتوبر 2018 على قناة ابو ظبي، بعدما كان قد عرض موسم أول منه على محطة ب.ب.س. عربي في السابق.

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"وجوه المدينة" حملنا في رحلات ممتعة إلى عدد كبيرمن المدن العربية والعالمية، وعرّفنا على المعالم الجغرافية والإنسانية، وتحديداً الوجوه العربية المقيمة فيها والتي تشكّل بنجاحاتها وتجاربها، عامل تحفيز لكثير من المترددين في الانطلاق في حياتهم. أيضا علمنا أن جديد شركة "ر.ك. للانتاج" برنامج آخر هو"طريق الأمل" ، سيبدأ عرضه مع بداية العام الجديد، ويستعرض من خلاله ريكاردو كرم تجارب أشخاص، عاشوا الإخفاقات والنجاحات، وشُحنوا بوقودٍ دفعهم لايجاد نقطة تحوّل إيجابيّ في حياتهم.



وسيكون المشاهد اللبناني والعربي على موعد مع برنامج شيّق وجديد من نوعه هو سلسلة "الخطف مقابل فدية" حيث يدخل عالم الخاطفين ودافعي الفدية الذين لديهم كل سبب لعدم الثقة ببعضهم البعض. وبعيداً من الخطف، سيقدم برنامج "مع ريكاردو" حلقة ميلادية ليلة عيد الميلاد عبر قناة المستقبل. اما "موعدنا" مع "موعد مع السيدة" - الوثائقي الذي يتناول الأيقونة فيروز والذي يعمل عليه ريكاردو كرم منذ فترة طويلة ، فلا يزال ضبابياً، على عكس كافة برامج الشركة التي أبصرت وستبصر قريباً النور.