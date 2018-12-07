ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة رغبتها الانتقام من والدتها

بيروت - لايف ستايل
ردَّت ابنة النجمة هيفاء وهبي زينب نصر فياض، على تصريحات صحافية، بشأن إرادتها الإنتقام من والدتها.
وجاء في منشور زينب عبر حسابها في "سناب شات"، "يكفي فتنة.. يكفي تظهروا للناس أن أنا أتواصل معكم، هذا لن يحدث".
وأبدت استغرابها من أن أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقية عنها.
وكانت الصحافية اللبنانية نضال الأحمدية، أثارت ضجّة كبيرة بسبب التصريحات التي أطلقتها، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" الذي يعرض على شاشة قناة "الجديد".
وقالت إن زينب ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن ومنافستها، ردًا على أسئلة مقدمة البرنامج الفنانة أروى، وبعد مشاهدة صور للفنانة هيفاء وهبي، إن الأخيرة "عم تختم آخرتا بطريقة كتير بشعة".
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