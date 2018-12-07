شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة فستانها.. رانيا يوسف ببدلة كاملة و برنيطة داخل حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أزمة فستانها فى مهر جان القاهرة السينمائى، خضعت الفنانة رانيا يوسف إلى جلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها بدلة كاملة داخل حمام السباحة.





وتعرضت الفنانة رانيا يوسف، إلى انتقادات كثيرة على خلفية ظهورها بفستان مثير للجدل شبيه بالمايوه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث وجهت العديد من البلاغات ضدها.





وكانت قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان الشخصى بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح.



















