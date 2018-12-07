شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم انضموا للجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع أمير كرارة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال التحضيرات مستمرة فى الجزء الثالث من مسلسل أمير كرارة "كلبش"، واختيار نجوم الجزء الثالث رغم بدء تصويره الأيام الماضية، حيث يواصل المخرج بيتر ميمى ترشيح النجوم المشاركين فى بطولة حلقاته، لتجسيد بعض الأدوار الرئيسية ضمن أحداث الجزء الثالث من العمل.

وكان أول المنضمين للمسلسل الفنان هشام سليم لتجسيد شخصية تدعى "أكرم صفوان"، ليكون الخصم الجديد لأمير كرارة، حسبما أعلن مخرج العمل عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، كما كانت الفنانة يسرا اللوزى أحدث المنضمين للعمل، التى اعلنت مشاركتها فى الجزء الثالث لتجسد دور هام أمام بطل العمل أمير كرارة.



أمير كرارة وهشام-سليم

كما انضم لأحداث الجزء الثالث 3 فنانين شباب أثبتوا وجودهم الفترة الماضية على الساحة الفنية بأعمال مختلفة وهم الفنان محمد على رزق والفنان إسلام جمال وأحمد العوضى، كما انضمت الممثلة اللبنانية غنوة محمود إلى أسرة الجزء الثالث فى المسلسل لتجسد دور هام خلال الاحداث.







الممثلة غنوة محمود



محمد على رزق

ويعد "كلبش" أول المسلسلات التى يتم البدء فى تصويرها للعرض فى شهر رمضان 2019 حيث يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثانى.

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.