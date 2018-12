بعد اعتذاره عن تقديم "الأوسكار".. كيفن هارت "صانع الأحذية" الذي لمع في سماء هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قرر نجم الكوميديا الأمريكي، كيفن هارت الانسحاب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 العام المقبل، وذلك بعدما أعلنت الأكاديمية اختياره لتقديم حفل مميز في تجربة الأولى له، إلا أن هارت فضل عدم تقديم حفل توزيع الجوائز الأشهر في العالم نظراً للجدل الذي أثارته تغريداته الخاصة ضد المثلية الجنسية.

وفضل هارت البقاء بعيداً عن إثارة الجدل بتغريداته وأنه لا يريد أن يكون عنصر تشتيت في ليلة يجب أن يحتفي بها الكثير من الفنانين الموهوبين، كما وجه اعتذاراً للمثلين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً بسبب تغريداته وكلماته الغير مناسبة الذي كتبها منذ 10 سنوات تقريبا، وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ويعد كيفن هارت من أهم المواهب التمثيلية في جيله، ونجح في بطولة العديد من الأعمال السينمائية التي نالته الشهرة والمجد في هوليوود، بسبب حسه الكوميديا وتلقائيته التي لاقت استحسان ملايين المتابعين لمسيرة النجم العالمي، واشتهر هارت بتقديمه للأعمال الكوميديا والتي حققت الملايين من الدولارات حول العالم، ليصبح كيفن هارت هو من أهم الكوميديانات في العالم مؤخراً.

وإليكم 10 معلومات عن كيفن هارت:

1- بعد تخرجه من مدرسته الثانوية انتقل لمدينة نيويورك الأمريكية وانضم إلى إحدى الجامعات هناك.

2- عمل كيفن هارت ببدايته كصانع أحذية، ولكنه ترك وظيفته وعمل ككوميديان بعدد من النوادي الكوميدية.

3- على علاقة صداقة بعدد من نجوم هوليوود منهم ذا روك، انطوني اندرسون، لوداكريس، اشر ريموند، وجيسون سيجال.

4- حصل على نجمة بممشى هوليوود بمدينة كاليفورنيا في أكتوبر عام 2016.

5- 10.500 مليون دولار راتبه عن الفيلم الواحد.

6- أولى بطولاته السينمائية كانت بفيلم الكوميديا والأكشن "Paper Soldiers" عام 2002.

7- من المعروف عنه حس الكوميديا وسخريته الدائمة بأعماله السينمائية.

8- أخر أعماله السينمائية، فيلم الكوميديا "Night School"، وعرض بشهر سبتمبر الماضي وحقق إيرادات تخطت حاجز الـ77 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخطى الـ29 مليون.

9- قرر كيفن هارت مؤخراً المشاركة بالعملية الإنتاجية لعدد من الأعمال السينمائية التي يقوم ببطولتها منها "Night School"، إلى جانب عدد من الأعمال التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، منها المسلسل الكوميدي "The Donors"، وفيلم كوميدي جديد بعنوان "My Own Worst Enemy".

10- ترشح كيفن هارت لـ34 جائزة عالمية، وفاز بما يقرب من 15 جائزة أخرى طوال مسيرته، منها ترشحه لجائزة الـ"Grammy" لأفضل ألبوم كوميدي بعنوان "What Now?".