أول رسالة من حياة ابنة عمرو يوسف وكندة علوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان عمرو يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة ليد ابنته "حياة"، وصاحبها بأول رسالة منها للجمهور. وعلق عمرو على الصورة قائلًا:" نهاركم سعيد، رسالة حياة بنتي ليكو". يُذكر أن عمرو يوسف أعلن في 2 نوفمبر عن قدوم ابنته "حياة" من زوجته الفنانة كندة علوش.



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