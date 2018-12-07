صورة.. ياسمين علي تؤدي العمرة وتنشر صورتها أمام الكعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين علي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة. ونالت صورة ياسمين إعجاب محبيها ومتابعيها ومتابعي ياسمين. يُذكر أن ياسمين على قدمت في رمضان الماضي، أغنية "اتفائلوا بالخير" كـتتر مسلسل " أمر واقع"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع إلهامي دهيمة.

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