في حمام السباحة.. أول جلسة تصوير لرانيا يوسف بعد أزمة الفستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت رانيا في الصور داخل حمام السباحة، ولاقت الصور إعجاب جمهور متابعي رانيا يوسف. وعلقت رانيا على الجلسة :"من آخر جلساتي التصويرية". يُذكر أن رانيا يوسف تعرضت لأزمة كبيرة بعد ظهورها بفستان غير لائق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

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