"The Possession of Hannah Grace" يتصدر شباك تذاكر الأفلام الأجنبي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجح فيلم الرعب والإثارة "The Possession of Hannah Grace" من تصدر إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية في مصر بأول أسبوع عرض، بإيرادات بلغت 198 ألف و690 جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم الفانتازيا والمغامرات "Mortal Engines" بـ193 ألف و784 جنيه.

وبالمركز الثالث احتل فيلم المغامرات "Robin Hood" بإيرادات بلغت 138 ألف و979 جنيه، واحتل المركز الرابع فيلم السحر والشعوذة "Fantastic Beasts" بـ130 ألف و70 جنيه، بينما جاء في المركز الخامس فيلم الدراما "Widows" بـ91 ألف و955 جنيه، وجاء في المركز السادس فيلم الرسوم المتحركة "Ralph Breaks the Internet" بإيرادات بلغت 77 ألف و627 جنيه.

وبالمركز السابع جاء فيلم التشويق "Hunter Killer" بـ70 الف و296 جنيه، واحتل المركز الثامن فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" بـ70 ألف و82 جنيهاً، وبالمركز التاسع جاء فيلم الدراما "Ben is Back" بـ62 ألف و116 جنيه، وبالمركز العاشر والأخير جاء فيلم الكوميديا "Instant Family" بـ58 ألف و460 جنيه.

وتدور أحداث فيلم الرعب حول شرطية تتلقي العلاج بأحد المصحات النفسية وبعد خروجها يتم تعيينها للإشراف على أحد المستشفيات لتواجه العديد من المواقف المخيفة والمرعبة، ويتشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم الشباب والوجوه الصاعدة، منهم شاي ميتشيل، جراي دامون، كيربي جونسون، وستانا كاتيك.