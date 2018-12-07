"سيدتي" في أوسع استطلاع فني جمع الجمهور والنقاد: هؤلاء هم نجوم أوسكار سيدتي 2018

أعلنت مجلة وموقع "سيدتي" عن نتائج الاستطلاع السنوي تحت عنوان " أوسكار سيدتي 2018 " الذي شمل 14 فئة في الغناء والتمثيل في العالم العربي حيث اختار الجمهور عبر موقع سيدتي و55 ناقداً من كل أنحاء العالم العربي أسماء نجوم قدموا أعمالاً بارزة خلال العام استحقوا من خلالها الفوز بـ "أوسكار سيدتي 2018" نظراً للتميز وتبوّء الصدارة في آراء النقاد والجمهور .استمر الاستطلاع لمدة شهر على موقع "سيدتي" بالتزامن مع استطلاع 55 ناقداً ومختصاً في المجال الفني لكي تكون النتيجة النهائية من مصدرين : الأول جماهيري نتيجة ترشيحات الجمهور عبر الموقع والثاني أتى خلاصة رأي أكاديمي ومتخصص نتيجة ترشيحات النقاد ورؤيتهم لأصحاب الإنجازات الفنية خلال العام 2018.



ويأتي استطلاع "أوسكار سيدتي 2018 " في نهاية كل عام ليعلن قائمة نجوم العام المنصرم بعد دمج خيارات النقاد وخيارات الجمهور الذي شارك في ترشيح النجوم عبر موقع "سيدتي" بنسبة 70 بالمئة لأصوات النقاد و30 بالمئة للجمهور .

تعرفوا إلى قائمة الأسماء الفائزة بـ " أوسكار سيدتي 2018"