تعليق صادم من ناهد السباعي على طلاقها "أجمل حاجة حصلت لي"

صدمت الفنانة ناهد السباعي المتابعين بتعليقها على انفصالها عن زوجها الذي أحدث ضجة كبيرة في وقت سابق.

وقالت ناهد إن أفضل ما حدث معها في العام 2018، أنها ظلت موجودة مع والدتها بالمنزل، ولم تنتقل للعيش في أي مكان آخر حتى وإن كان ذلك المكان هو عش الزوجية.

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وتابعت ناهد قائلة: «أوحش حاجة أني كنت أفكر أبعد عن ماما لكن الحمد لله أنه محصلش».

يذكر أن ناهد السباعي قد انفصلت عن خطيبها قبل إقامة حفل الزفاف بأيام قليلة، ولم توضح حتى الآن سبب ذلك الانفصال الذي كان بمثابة صدمة للكثيرين من متابعيها.