بالفيديو: مصطفى قمر يكشف سرًا عن نانسي عجرم وعمرو دياب

استضافت الإعلامية سمر يسري في برنامجها "حفلة 11"، النجم مصطفى قمر، الذي فجر مفاجأتين من العيار الثقيل، حول أغنيتين أحدثتا ضجة.

وقال قمر، إن النجم عمرو دياب كان من المفروض أن يغني قبله أغنية "لسه حبايب"، وقال: "هذه الأغنية أعطاها لي عمرو مصطفى، وكنت قد أنهيت العمل على ألبومي؛ فاقترحت عليه أن نؤجلها للألبوم المقبل ووافق على ذلك".

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وأضاف: "فوجئت بعمرو مصطفى يخبرني أن عمرو دياب يريد هذه الأغنية؛ فسألته هل سيغنيها أم سيركنها؛ فأكد لي أنه سيغنيها؛ فاشترطت عليه إن لم يغنها عمرو دياب؛ فسوف أغنيها أنا، ولو غناها فأنا سأفرح له".

وفجر قمر مفاجأة أخرى عندما قال، إن أغنية "ياطبطب يا أدلع" التي غنتها نانسي عجرم، كانت معروضة عليه من البداية، وأنه اقترح على طارق مدكور أن أفضل من تغنيها هي نانسي عجرم؛ لأنها تليق بها تمامًا، وهذا ما كان.

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وأكمل: "غنى عمرو دياب الأغنية لايف وسط مجموعة من الأصدقاء، وتركها ولم يضمها للألبوم؛ فقلت لعمرو مصطفى إنني سأغنيها؛ فقال لي: هل ستغنيها بعد عمرو؛ فقلت له: ولم لا؟ فالأغنية لم تنتشر بصوت عمرو، وهو تركها، وفعلاً غنيتها وصورتها كليب، وكان رائعًا جدًا، وأنا سعيد لأن رهاني على الأغنية ربح"