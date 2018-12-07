أحمد مكي يتقاضى مبلغًا ضخمًا، ويفرض شروطه مقابل الظهور مع منى الشاذلي

تقاضى الفنان أحمد مكي مبلغًا ضخمًا مقابل الظهور في إحدى حلقات برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة cbc.

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وقال مصدر من داخل البرنامج، إن مكي حصل على 500 ألف جنيه؛ نظير الظهور بالبرنامج، كما أنه فرض بعض الشروط لقبول العرض المقدم له، وكان أولها أن يتم التصوير داخل منزله، بالرغم من أن حلقات البرنامج دائمًا يتم تصويرها في الأستوديو الخاص به.

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وطلب مكي مشاهدة الحلقة قبل عرضها للجمهور؛ حتى يتأكد من كل التصريحات والموضوعات التي تحدث فيها، وأن يكون ظهوره النادر بالبرنامج على مستوى جيد.