أشرف عبدالباقي يحضّر لعروض مسرحية جديدة في السعودية

يسافر الفنان أشرف عبدالباقي إلى الرياض يوم الأحد المقبل؛ للتحضير لعدد من العروض المسرحية الجديدة التابعة لمسرح السعودية، الذي يشرف عبدالباقي على عروضه.
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وقال عبدالباقي، إنه سعيد للغاية بتجربته مع المسرح السعودي؛ حيث إنه وجد العديد من المواهب التمثيلية التي لها مستقبل كبير في عالم التمثيل.
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يذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي، تُعرض له حاليًا على مسرح الريحاني، مسرحية بعنوان: "جريمة في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، والتي يشارك فيها وجوه جديدة من الشباب الذين اكتشفهم وقدمهم للجمهور.
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