بالفيديو.. ويزو تكشف سر تسميتها بهذا الاسم

أعلنت نجمة مسرح مصر دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة "dmc"، مع الفنانة إسعاد يونس، عن سر إطلاق اسم "ويزو" عليها؛ قائلة: كانت البداية في المرحلة الإعدادية، وظل زملاؤها ينادون عليها بهذا الاسم في جميع المراحل الدراسية؛ حتى انضمت إلى فرقة مسرح مصر المسرحية مع الفنان أشرف عبدالباقي، وظل الاسم يصاحبها وعرفها الجمهور به، وأصبحت شهرتها به في الوسط الفني، وذلك بسبب اسم لانشون كانت تأكله بالساندوتشات.

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قالت ويزو، إنها تحب الأكل منذ صغرها، وأن وزنها ليس له علاقة بالجينات الوراثية، ولكنه لا يسبب لها أي عائق في حياتها الشخصية أو العملية.

من ناحية أخرى، هنأ الفنان سعد الصغير صديقته الفنانة ويزو، وذلك بمناسبة حملها بعدما نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكشف "سعد" من خلال التعليقات عن حمل ويزو، قائلاً: "يارب يسعدك، أطيب حد شفته، وأنا ليا شرف إني اشتغلت معاكي في مسرح مصر".

وتابع: "أخوكي سعد الصغير، ولازم تعزميني في السبوع عشان أجيب الفرقة ونعملك أحلى سبوع، وربنا يقومك بألف ألف سلامة".

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جدير بالذكر، أن ويزو شاركت بعروض مسرح مصر خلال هذا الموسم عقب عيد الأضحى.