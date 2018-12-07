نجم عربي شهير ينجو من الموت بعد حادث سير مروع

تعرض الفنان والمخرج السوري مهند قطيش، خلال الساعات القليلة الماضية لحادث مروري بسيارته، ولكنه تم إنقاذه ونقل للمستشفى لعلاج الكدمات التي نتجت عن الحادثة.

حرصت جودي قطيش ابنة الفنان المصاب على طمأنة جمهور والدها ومتابعيه، قائلة: «الحمد لله على السلامة يا أغلى من روحي، بابا صار منيح، الحمد لله وبخير، بعتذر إذا ما قدرت أرد على حد».

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كما حرص الفنان خالد القيش، صديق الفنان المصاب، على طمأنة جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد الحادث، فأعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تطورات حالته الصحية وكتب: «الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة، وهو الآن بحالة جيدة جداً، الحمد لله على السلامة أبو جود الحبيب».

قام الفنان قطيش خلال مشواره الفني بتقديم العديد من الأدوار المتنوعة ما بين المسلسلات والأفلام السورية، وكان منها أبناء القهر، الزير سالم، الخربة مع الفنان القدير دريد لحام، صعود القمر، المرسى، كما أخرج فيلمين هما «وطن حاف» و«رومنتيكا»، وشارك بعدد من المسلسلات الدرامية من بينها إخوة التراب، وأنشودة الأمل، وصراع على الرمال، ماملكت أيمانكم.

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وتعود بدايات الفنان مهند قطيش إلى العام 1995، بمسلسل تلفزيوني «يوميات مدير عام».