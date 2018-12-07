محمد صبحي مدافعاً عن رانيا يوسف: فنانة محترمة

حرص الفنان محمد صبحي على الدفاع عن الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أزمتها بسبب فستانها الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «one»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال صبحي: رانيا يوسف فنانة محترمة وملتزمة، تقدم أعمالًا فنية جيدة، لافتًا إلى أن هناك مَن يقدم أعمالًا فنية «منحطة» دون عري، وهي بالفعل اعتذرت للجمهور، وأكدت أنها لن تقوم بهذا الفعل مرة أخرى.

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أضاف محمد صبحي: «بلاش ندبحها لازم قليل من الرحمة، اللي حصل جرس إنذار لها، لأن المهرجانات مش للبس فقط، وأنا احترمت اعتذارها واعترافها بأنها غلطانة».

من ناحية أخرى ردت الفنانة رانيا يوسف على شماتة سما المصري، لها في أزمتها الأخيرة بسبب إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال لقائها التلفزيوني في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية mbc مصر مع الإعلامي عمرو أديب قائلة «الدنيا دوارة».

أوضحت يوسف أنها لم تفعل ذلك عن عمد، وأن الفستان ماركة عالمية، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان، وسط إعجاب كل من رأى تصميمه.

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وكانت الفنانة رانيا يوسف تعرضت خلال الأيام الماضية لعدد كبير من الانتقادات، سواء من السوشيال ميديا أو من خلال بعض المواقع العالمية، وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة، وكان من بينها تقرير موقع الديلي ميل الذي تناول فيه إمكانية حبسها بتهمة الفحش العلني، تحدث تقرير الديلي ميل عن أن إطلالة رانيا يوسف لاتليق في بلد مسلم، وذلك لأنه أظهر أقدامها بشكل فاحش، وأشار الموقع إلى أن مدة العقوبة قد تصل إلى الحبس خمس سنوات.