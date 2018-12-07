نجمة عربية تنهار خلال مقابلة تلفزيونية.. وتكشف محاولتها الانتحار! – بالفيديو

متابعة الخليج 365: انهارت النجمة الكويتية حلا نورة خلال مقابلة لها ضمن برنامج “كشف حساب”.

وقد كشفت نورة أنها تعرضت للتعنيف من قبل خالتها التي تزوجت والدها بعد وفاة والدتها.

وقالت العيدان إن حلا عاشت ظروفاً قاسية جداً خصوصاً وأن زوجة والدها هي التي أعلنت وفاة والدة حلا.

والجدير ذكره، أن حلا كشفت محاولتها الانتحار خلال مرحلة المراهقة بسبب سوء معاملة زوجة والدها لها.