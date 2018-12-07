عمرو يوسف ينشر صورة جديدة لابنته من كندة علوش… وهكذا علّق عليها!

متابعة بتجــــــــــــــرد: نشر النجم المصري عمرو يوسف صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام لطفلته حديثة الولادة من زوجته النجمة السورية كندة علّوش. وقد أظهر عمرو في الصورة يده ممسكاً بيد طفلته وعلّق عليها قائلاً “نهاركم سعيد.. رسالة من #حياة_عمرو_يوسف.” واللافت أن الصورة نالت ردود فعل إيجابية كثيرة وحظيت بتعليقات مباركة لعمرو وكندة.

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