بالفيديو- محمد منير يطرح أول اغنية من ألبومه الجديد

أطلق النجم المصري محمد منير اولى اغنيات ألبومه الغنائي الجديد وذلك على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الاغنية بعنوان “طاق طاقية” كلمات أحمد مرزوق، الحان محمد رحيم، توزيع موسيقي ومكس وماستر أسامة الهندي. وحققت الاغنية بعد ايام قليلة على طرحها اكثر من 600 الف مشاهدة.

وسيعتمد “منير” خطة تسويقية مختلفة في هذا الالبوم حيث سيطرح اغنية على طريقة “ليريك فيديو” كل اسبوع.

ويعود الكينغ الى اصدار الالبومات بعد 6 سنوات من الغياب حيث ان آخر اعمال “منير” اغنية منفردة بعنوان “افرح بالحياة” اطلقها منذ حوالي العام تقريبًا. والجمهور منذ ذلك الوقت ينتظر ألبومه، الان ان انشغالات الكينغ بوضعه الصحي دفعه الى تأجيل اعماله الفنية.

من جهة اخرى، تم توقيع عقد إنتاج موسيقي بين محمد منير وشركة “قنوات”، وذلك بحضور الأستاذ محمود أبا يزيد مدير أعمال منير والأستاذ سامح المنياوي المستشار القانوني للكينج من جهة والمهندس خالد محمد جمال مدير عام شركة قنوات والأستاذ تيمور سامح المسئول عن الإنتاج الفني بالشركة والاستاذ محمود جمال مدير المحتوي بالشركة.