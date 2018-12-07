ميريام فارس تتخطّى حدود العالم العربي

بحدث نادر حصوله في مجال صناعة الموسيقى، حيث أنّ أغنية عمرها أكثر من خمسة عشر سنة، تعود لتنتشر مجدّداً بعد إطلاقها هذه السنة ومن بلد آخر.

هذه الأغنية أنتجتها شركة تابعة لـ “وتري” في عام 2003 وأطلقتها تحت عنوان “غمرني” بصوت ميريام فارس وهي من كلمات طوني أبي كرم. تحصد الأغنية الآن أكثر من 13 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد إطلاقها على قناة في روسيا منذ خمسة أشهر ويردّدها الناس على الرغم من أنّها باللغة العربيّة.

من جهة اخرى، وبعد غياب عن الساحة الفنية منذ أكثر من خمسة أشهر بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها، تعود ميريام فارس الى جمهورها من خلال حفلة ستحييها ليلة رأس السنة على ممشى الواجهة البحرية في جزيرة الماريه، في أبوظبي.

وكانت ميريام فارس قد شوقت جمهورها منذ عدة ايام عندما نشرت على حسابها على انستغرام صورة لتاريخ 12.12.2018 لم تكشف عن التفاصيل حيث تساءل الجمهور هل ستعلن عن حفلة او اغنية او ألبوم؟