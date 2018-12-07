شكرا لقرائتكم زياد الرحباني في زيارة شيرين.. هكذا غنت لفيروز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مفاجأة خاصة قدمها الموسيقار #زياد_الرحباني للفنانة المصرية #شيرين_عبد_الوهاب، حينما توجه لزيارتها في منزلها بمصر استغلالا لتواجده من أجل إحياء حفل فني.

ونشرت شيرين مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيه بصحبة زياد الرحباني الذي كان يعزف على البيانو بمنزلها، وكانت هي تغني للسيدة #فيروز.

وقدمت شيرين مقطعا من أغنية "كيفك انت" للسيدة فيروز، وكانت تشير إلى صورتها المعلقة بمنزلها خلال غنائها الذي تفاعل معه زياد الرحباني.

وعلقت شيرين على الفيديو: "أخدتنا على لبنان وجمالها وعظمة السيدة فيروز.. نورتني يا أستاذ زياد وكبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر".

الجمهور تفاعل بشدة مع مقطع الفيديو وغناء شيرين وكذلك عزف زياد الرحباني ابن السيدة فيروز، وهو ما ظهر في تعليقاتهم.